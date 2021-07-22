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Новости 10:58

Задержанных волонтёров Фатьяновой отпустили из отдела полиции с протоколами

фото ЗакС политика Задержанных волонтёров Фатьяновой отпустили из отдела полиции с протоколами

Задержанные 21 июля сборщики подписей за выдвижение Ирины Фатьяновой были выпущены из отдела полиции спустя 5 часов после задержания. Вячеслав Коршунов получил два административных протокола: по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичных мероприятий) и ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка). Его напарница Мария Воюцкая, депутат МО "Светлановское", кроме этих двух протоколов получила еще и третий - по 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), сообщила Фатьянова в своём Telegram-канале.

Волонтеры провели в 43-м отделе полиции больше пяти часов,  при этом, как писала Фатьянова, Воюцкая — мать двоих несовершеннолетних детей, что также не позволяет задерживать ее дольше трёх часов. 

Напомним, помощников Фатьяновой, кандидатки в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 3-му округу, задержали вечером  21 июля возле станции метро "Петроградская". Сотрудникам полиции не понравился стол, который сборщики принесли с собой. Позже, уже в отделе силовики изъяли стол, стулья, листовки и ролл-ап. 

Периодические задержания сборщиков подписей за выдвижение независимых кандидатов  сотрудниками правоохранительных органов начались в Петербурге 14 июля. Глава Центральной избирательной комиссии обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой не мешать сбору подписей. Петербургский избирком также обещал подготовить свое обращение к ГУ МВД по этому поводу. 

Константин Леньков

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