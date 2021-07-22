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Новости 11:43

ЗакС Петербурга выделил 324 тысячи рублей на термокружки и бутылки

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга выделил 324 тысячи рублей на термокружки и бутылки

Законодательное собрание Петербурга 21 июля разместило на портале госзакупок два извещения о проведении электронных аукционов на поставку 150 бутылок для воды и термокружек. На последние парламент готов выделить 209 тысяч рублей. Бутылки обойдутся в два раза дешевле - 115 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 19 июля. 

Мариинский дворец ищет синие термокружки объемом 400-450 мл. Они должны быть изготовлены из двухслойной стали. Крышка из пищевого пластика должна плотно закрывать емкость. По требованиям в закупке, кружка должна сохранять температуру напитка на протяжении шести часов. Одну такую ЗакС оценил в 1400 рублей. Бутылки должны быть темно-синего цвета с герметичной крышкой и карабином для крепления. За одну бутылку Заксобрание готово отдать не больше 766 рублей. Получить сувенирную продукцию планируют получить до сентября 2021 года. 

Ранее, петербургский парламент искал 150 рюкзаков и полотенец за 118 тысяч рублей. В 2019 году ЗакС уже закупал похожий набор из полотенец, ранцев и посуды за 450 тысяч рублей

Константин Леньков

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