Суд изъял имущество отца и сына Арашуковых на сумму 1,3 млрд рублей в пользу государства

Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей, чтобы имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, было обращено в доход государства, уведомил РИА "Новости" адвокат семьи Владимир Постанюк.

Стоимость изымаемого имущества оценена в 1,3 млрд рублей.

"В ходе длительного процесса Генпрокуратура отказалась от требований в отношении двух квартир, в Черкесске и Ставрополе, и части предметов роскоши. В части оставшихся требований суд удовлетворил их в полном объеме", - пояснил адвокат.

Постанюк уверен в незаконности судебного решения, "вердикт" он намерен оспорить.

"Доводы адвокатов об отсутствии нарушений законодательства, о приобретении имущества задолго до принятия антикоррупционного законодательства, а также многие другие доводы не были услышаны судом", - заключил защитник.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.