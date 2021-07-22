Суд арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес

Задержанную накануне в Москве участницу панк-группы Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток, передают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова. Задержание без объяснения причин имело место, когда Флорес направлялась на свидание в спецприемник к другой арестованной участнице группы - Марии Алехиной.

Отметим, что нынешним летом давление властей на членов Pussy Riot заметно усилилось: по делам о хулиганстве и неповиновении полиции их массово и регулярно задерживали, в том числе повторно, на выходе из спецприемников. Преследование активистов привело к тому, что Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, отбыв очередные административные аресты, в июле уехали из России.