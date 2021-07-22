Градозащитники через суд хотят защитить историческое здание на Уральской улице

Куйбышевский районный суд Петербурга 21 июля зарегистрировал иск депутата Заксобрания Алексея Ковалева ("Партия Роста"), члена партии "Яблоко" Дмитрия Анисимова и градозащитника Олега Мухина к комитету по градостроительству и архитектуре. Активисты требуют через суд признать незаконным градостроительный план земельного участка, выданный ООО "Торговая компания „Невская линия"", чтобы пресечь попытки застройщика добиться разрешения на снос исторического здания, расположенного по адресу Уральская 8 Б.

По словам Ковалева, застройщик планирует снести здание на Уральской улице для возведения 12-ти этажного апарт-отеля. Для этого ему нужно было успеть до конца июля получить согласие стройнадзора на проведение работ. После 1 августа эта территория получит охранный статус, который сделает снос здания невозможным.

- Согласно Градостроительному кодексу, если стройка происходит на территории исторического поселения, то в этом случае, по получению заявки на строительство, строительный надзор обязан обязан обратиться в КГИОП и получить заключение. Без такого заключения выдать разрешение стройнадзор не имеет права, - рассказал Ковалев в беседе с ЗАКС.Ру.

Кроме того, так как дом располагается на территории исторического поселения Петербурга, с 28 июня снос здания невозможен из-за приказа Минкульта, который может помешать планам застройщика.

- Стройнадзор не имеет права сегодня выдавать разрешение на строительство, если он предполагает снос этого здания. Вступил в силу этот режим. Мы сами этого не знали, потому что Министерство культуры подписало приказ еще осенью прошлого года. Он лежал в Минюсте очень долго, и только 16 июня был зарегистрирован. Застройщик оказался в проигрыше. Обращаться в стройнадзор ему бессмысленно, - пояснил Ковалев.

Вместе с тем, сейчас в Куйбышевском районном суде находится иск Ковалева к КГИОП из-за бездействия при выявлении нового объекта культурного наследия по этому адресу. Предположительно, в этом здании раньше располагалась контора управляющего Голодаевской писчебумажной фабрики. Точная дата окончания строительства неизвестна, но градозащитники уверены, что постройка возведена в 1902 году.

Константин Леньков