Депутат Романов пообещал помочь школьным музеям с госфинансированием

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов, посетивший музей имени Ольги Берггольц в школе №340 под названием "Истоки жизни - Невская застава", взял на себя обязательства поспособствовать увеличению дотаций таким учреждениям из бюджета. Отдельно Романов похвалил музейщиков за выставление тактильных экспонатов, которые предназначаются инвалидам по зрению.

"Я направлю обращения в профильные федеральные и региональные ведомства о необходимости поддержки подобных инициатив и о включении школьных музеев и проектов, связанных с патриотическим воспитанием школьников с ограниченными возможностями, в основные целевые программы в области образования и культуры. Убежден, что каждая уважающая себя школа в нашем городе, который перенес страшную блокаду, должен иметь свой музей, рассказывающий о ее истории", - пообещал руководству школы единоросс.

По мысли Романова, способствующих развитию патриотических чувств музеев в городе, перенесшем блокаду, мало быть не может, и потенциальные экспонаты для будущих экспозиций наверняка имеются почти в каждом доме.