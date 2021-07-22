Полиция задержала напавшего на сборщиков подписей за Фатьянову - на него пишут заявление

Сборщица подписей за самовыдвиженку в депутаты Законодательного собрания Ирину Фатьянову Светлана решила подать заявление в полицию на напавшего на нее неизвестного мужчину, сообщила Фатьянова ЗАКС.Ру. По ее словам, инцидент произошел у станции метро "Горьковская".

Пожилые мужчина и женщина подошли к двум волонтеркам и вступили с ними в конфликт, написала Фатьянова в Twitter. Она добавила, что мужчина якобы замахнулся стулом на девушку, собиравшую подписи:

"Говорит, делал это во имя России. У сборщицы истерика, она не прекращает плакать, ей страшно и в жизни ей не угрожали взрослые мужчины".

В разговоре с ЗАКС.Ру Фатьянова добавила, что мужчина также хватал сборщицу подписей за руки. На видеозаписи произошедшего видно, что неизвестный пытается вырвать из рук девушки телефон и применяет физическую силу. В настоящий момент Светлана находится в отделе полиции и пишет заявление на нападавшего, сообщила самовыдвиженка.

- Сейчас она приехала в отдел, там наш юрист, и они дописывают заявление. Сюда же привезли этого провокатора. Полиция его никуда не выпускала, - рассказала Фатьянова.

Ранее те же мужчина с женщиной вели себя агрессивно с другим сборщиком подписей за Фатьянову у станции метро "Петроградская". По словам самовыдвиженки, неизвестный якобы ударил волонтера, выбив из его рук телефон.

София Саттарова