Директора, отказавшегося принять некачественный ремонт школы в Ленобласти, отстранили от стройки

Директора Лукашевской школы в Ленобласти Максима Миронкова "вывели из процесса ремонта" на фоне ситуации с его отказом принимать некачественный ремонт, сообщили в правительстве региона.

Кроме него, от стройки отстранили подрядчика. Контроль за стройкой передали управлени по строительству Гатчинского района, над ремонтом работает новый субподрядчик: Znak.com пишет, что речь идет о компании "ЗавСтрой". В пресс-службе областного правительства заявили, что ситуация в школе "развивается в интересах детей".

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко раскритиковал директора, заявив, что его поведение "вызывает удивление", и такой директор "как-то не красит педагогический коллектив". В ответ Миронков опубликовал открытое письмо, напомнив о возбужденном уголовном деле о взятке.

Напомним, Миронков отказался принимать некачественный ремонт с плесенью, и после этого собеседник в комитете общего и профессионального образования Ленобласти якобы попросил его "мирно уйти и не поднимать шум", пригрозив в противном случае увольнением по статье. После того, как директор предал ситуацию огласке, против начальника отдела закупок администрации Гатчинского района возбудили дело о взятке. По версии следствия, чиновник за деньги помог подрядчику заключить контракт.