Прибывший в Петербург Путин обошёл на катере линию боевых кораблей на кронштадтском рейде

Владимир Путин, приехавший в Северную столицу для того, чтобы принять Военно-Морской парад по случаю Дня ВМФ как верховный главнокомандующий, перед началом торжественного события обошёл на катере военные корабли, стоящие на рейде у берегов Кронштадта.

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота!" - обратился к экипажу подводной лодки "Вепрь" президент.

Напомним, что сам парад должен начаться сегодня в 11:00. В нём примут участие 4 тысячи военнослужащих, свыше 50 кораблей и подлодок, самолёты и вертолёты. Вечером дадут праздничный артиллерийский салют в Кронштадте.

Ранее городской глава Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днём ВМФ.