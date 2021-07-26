Иркутского активиста приговорили к принудительному лечению за пост о взрыве в УФСБ Архангельска

1-й Восточный окружной военный суд Иркутска отправил на принудительное лечение местного активиста Дмитрия Надеина в рамках дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за его публикации во "ВКонтакте", посвященной взрыву в УФСБ Архангельска, сообщается в соответствующей судебной картотеке.

Суд установил, что Надеин, "желая публично заявить о признании идеологии и практики терроризма правильными", написал несколько комментариев в поддержку 17-летнего Михаила Жлобицкого, устроившего самоподрыв в приемной архангельского УФСБ осенью 2018 года. Публикацию активист сопроводил оценочной характеристикой на силовиков.

Напомним, взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "Теракт".