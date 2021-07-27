В Петербурге нашли мертвой главу Куйбышевского районного суда

Председатель Куйбышевского районного суда Петербурга Елена Горбунова умерла в своей квартире, передает ИА REGNUM со ссылкой на представителей объединенной пресс-службы городских судов.

"Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря", — сообщили представители судов. Причина смерти не называется.

Горбуновой было 50 лет. Она была председателем Куйбышевского суда с 2007 года. Среди рассмотренных ей было дело лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), который отбывает 24-летний срок тюремного заключения по нескольким уголовным делам в совокупности. 20 марта 2019 года Куйбышевский суд приговорил его к 12 годам колонии, признав виновным в создании преступного сообщества.