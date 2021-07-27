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Вишневский попросил прокурора остановить снос здания склада-холодильника

фото ЗакС политика Вишневский попросил прокурора остановить снос здания склада-холодильника

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") 27 июля направил обращение прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с требованием принять меры для прекращения разрушения исторической постройки склада-холодильника Товарищества "Унион" на улице Шкапина, а также возбудить уголовное дело за неисполнение решения суда в отношении ответственных за снос, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале

Вишневский полагает, что действия лиц, проводивших снос, могут являться злостным неисполнением решения суда и содержать признаки состава преступления, предусмотренной ст. 315 УК РФ" - говорится в обращении. 

В своем обращении депутат отметил, что 19 июля Куйбышевский районный суд вынес запрет на снос здания в качестве меры предварительной защиты. В это же время, градозащитник Олег Мухин направил в КГИОП заявление о выявлении здания хладокомбината в качестве объекта культурного наследия, что также не допускает проведение каких-либо работ на этом участке до момента, пока комитет не вынесет решение по объекту, расположенному на улице Шкапина 43-45. 

Корреспондент ЗАКС.Ру утром 27 июля (около 10 часов  утра) наблюдал, как на территории склада-холодильника продолжались работы с применением тяжелой техники.  

Накануне, 26 июля активисты сообщили о сносе здания. Им удалось приостановить незаконный снос, правда, само здание хладокомбината успели частично разрушить, а небольшое административное здание было и вовсе уничтожено - сейчас на его месте горы строительного мусора. В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский отмечал, что полиция, приехавшая на сообщение о незаконном сносе, не смогла остановить работы. 

Здание склада-холодильника Товарищества "Унион" было построено в 1909 году. Компания, связанная с собственником участка Glorax Development, планирует возвести на этом месте жилой комплекс площадью около 38 тысяч кв.м.  


Константин Леньков

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Вишневский Борис Лазаревич 

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