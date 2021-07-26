Вишневский недоволен бездействием полиции при сносе Хладокомбината на улице Шкапина

Вечером 26 июля рабочие начали снос корпусов Хладокомбината на улице Шкапина, в прошлом принадлежавших Товариществу "Унион". По мнению градозащитников, работы по уничтожению здания ведутся незаконно и нарушают судебный запрет. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко"), присутствующий при сносе, рассказал ЗАКС.Ру о "нерешительной" полиции, которая не смогла повлиять на ход работ. По словам депутата, полномочия полиции заканчиваются, когда речь заходит о сохранении культурного наследия.

— Полиция разводит руками и говорит, что делать ничего не сможет. Площадка закрыта. Я периодически встречаю такую нерешительную полицию. А вот когда одного пикетчика нужно вязать вдесятером, тут у них сразу полномочия появляются, и желание, и огонь в глазах. Я думаю, если им сообщить, что там ведется деятельность нежелательной организации - то полномочия тут же найдутся. И никаких препятствий к проникновению бы не было. Видимо, снос исторического здания - слишком мелкая причина, - рассказал Вишневский.

Рабочим удалось почти полностью снести небольшую административную постройку, а также часть главного корпуса. Парламентарий считает необходимым возбудить уголовное дело в отношении инициаторов работ за неисполнение судебного решения. Куйбышевский районный суд 23 июля в качестве меры предварительной защиты запретил сносить здание склада-холодильника. Ранее, собственник объекта Glorax Development планировал возвести на этом участке жилой комплекс.

Склад-холодильник Товарищества "Унион" на улице Шкапина 43-45 был построен в 1908 году по проекту архитектора Фридриха Постельса. Раньше в нем располагались холодильные камеры.

Константин Леньков / фото из соцсетей Бориса Вишневского