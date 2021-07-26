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Вишневский недоволен бездействием полиции при сносе Хладокомбината на улице Шкапина

фото ЗакС политика Вишневский недоволен бездействием полиции при сносе Хладокомбината на улице Шкапина

Вечером 26 июля рабочие начали снос корпусов Хладокомбината на улице Шкапина, в прошлом принадлежавших Товариществу "Унион". По мнению градозащитников, работы по уничтожению здания ведутся незаконно и нарушают судебный запрет. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко"), присутствующий при сносе, рассказал ЗАКС.Ру о "нерешительной" полиции, которая не смогла повлиять на ход работ. По словам депутата, полномочия полиции заканчиваются, когда речь заходит о сохранении культурного наследия.  

— Полиция разводит руками и говорит, что делать ничего не сможет. Площадка закрыта. Я периодически встречаю такую нерешительную полицию. А вот когда одного пикетчика нужно вязать вдесятером, тут у них сразу полномочия появляются, и желание, и огонь в глазах. Я думаю, если им сообщить, что там ведется деятельность нежелательной организации - то полномочия тут же найдутся. И никаких препятствий к проникновению бы не было. Видимо, снос исторического здания - слишком мелкая причина, - рассказал Вишневский.

Рабочим удалось почти полностью снести небольшую административную постройку, а также часть главного корпуса. Парламентарий считает необходимым возбудить уголовное дело в отношении инициаторов работ за неисполнение судебного решения. Куйбышевский районный суд 23 июля в качестве меры предварительной защиты запретил сносить здание склада-холодильника. Ранее, собственник объекта Glorax Development планировал возвести на этом участке жилой комплекс. 

Склад-холодильник Товарищества "Унион" на улице Шкапина 43-45 был построен в 1908 году по проекту архитектора Фридриха Постельса. Раньше в нем располагались холодильные камеры. 

Константин Леньков / фото из соцсетей Бориса Вишневского

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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 

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