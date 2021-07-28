"Истерика перед выборами": Роскомнадзор требует блокировки Twitter Любови Соболь

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор настаивает на блокировке Twitter юристки Любови Соболь.

"Если вы еще не устали от новостей про "свободу слова" в России, то вот вам еще одна. Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. Не какой-либо отдельный твит, а ВЕСЬ АККАУНТ целиком. Уведомление пришло вчера поздно вечером. Что это, как не истерика Кремля перед выборами?" - пишет Соболь.

Ранее РКН заявил о намерении добиться блокировки YouTube-каналов других соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Владимира Милова.

Санкции надзорного ведомства начались с ограничения доступа к сайту Навального и еще более 40 ресурсам, связанным с политиком и его соратниками. Такой шаг регулятор объяснил тем, что они были связаны с работой ФБК* и штабов Навального*, которые суд признал экстремистскими организациями.