Экс-главу Бугров задержали по делу о мошенничестве с участками

Бывшего главу Бугров Геннадия Шорохова задержали по делу о крупном мошенничестве с участками, передает 47news.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он причастен к схеме, в которой при помощи поддельных документов участки в Буграх безвозмездно передавали частным лицам от имени Шорохова. Ущерб оценили в 150 млн рублей, отмечается, что эта сумма может быть в разы больше, поскольку ее рассчитывали от кадастровой стоимости участков.

Накануне полиция пришла в администрацию Бугров с обыском. Приходили силовики с визитом и в дом бывшего главы.

Шорохов ушел в отставку с поста главы Бугров в 2020 году. Это связывали с подозрением, что чиновник не указал в декларации о доходах один из активов жены — половину земельного участка кадастровой стоимостью 12,7 млн рублей.