Суд приговорил к обязательным работам петербуржца, сбившего на электросамокате ребенка

Мировой судья судебного участка N°77 Колпинского района Петербурга приговорил Валерия Зюзина к обязательным работам по делу о наезде на ребенка, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Зюзина признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 1 июня 2021 года он в Колпинском парке, катаясь на электросамокате, столкнулся с ребенком на велосипеде. Ребенок упал, ударившись головой об асфальт, вред здоровью оценили как тяжкий.

Зюзин признал вину. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.

Вопрос правил пользования электросамокатов в Петербурге вызвал большую дискуссию. В июне к ряду сервисов кикшеринга пришли с обысками из-за дел, связанных с наездами пользователей электросамокатов на пешеходов. В июле Смольный решил ограничить скорость самокатов на улицах с плотным туристическим потоком 15 км/ч, запретили кататься по крупным магистралям.