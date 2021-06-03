В Петербурге следователи пришли с обысками в офисы проката электросамокатов

Сотрудники правоохранительных органов приехали с обысками к работающим в Петербурге сервисам аренды электросамокатов - WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE и RED WHEELS, проинформировали в региональном ГСУ СК РФ.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках возбуждённого уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере кикшеринга.

Ранее в Смольном высказывались о необходимости ужесточения контроля за арендой электросамокатов из-за участившихся сообщений о происшествиях с участием такого вида транспорта. Одним из таких инцидентов стало избиение жителя Петербурга бандой на арендованных самокатах. В апреле с законодательной инициативой об ограничении максимальной скорости подобных транспортных средств выступило региональное отделение ЛДПР.

Свои правила оказания услуг по прокату электросамокатов представляли также в президентском Совете по правам человека.

Последний инцидент с участием арендованного средства передвижения произошёл в Колпино: там мужчина сбил 4-летнего ребёнка, в результате чего тот попал в реанимацию с различными травмами головы. Злоумышленника уже вычислила полиция.