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Выборы 2021

Муниципал 18:07

Еще двое кандидатов через суд добились регистрации на выборы в МО "Ланское"

фото ЗакС политика Еще двое кандидатов через суд добились регистрации на выборы в МО "Ланское"

Приморский районный суд Петербурга 28 июля удовлетворил иски Романа Лунева ("Справедливая Россия - За правду") и Юлии Бобылевой ("Яблоко") к ИКМО "Ланское". Суд счел решения ИКМО об отказе в регистрации необоснованными и обязал избирком зарегистрировать кандидатов. 

Юлия Бобылева получила отказ в регистрации 17 июля вместе с остальными четырьмя кандидатами от "Яблока" якобы из-за того, что городское отделение "Яблока" не имело достаточных полномочий для выдвижения кандидатов, так как работа местного бюро партии была приостановлена. Члены комиссии проигнорировали тот факт, что его полномочия выполняет другое структурное подразделение партии. В случае с Луневым ИКМО не смогла удостовериться в достоверности его диплома о высшем образовании. Вопрос решился в суде, когда Лунев предоставил оригинал документа. 

Всего из 29 кандидатов в МО "Ланское" отказы получили 13 человек. Семерым из них удалось оспорить отказ: пятерке "Яблока" и двум кандидатам от "Справедливой России - За правду". 

В сентябре 2021 года в МО "Ланское" пройдут выборы депутатов по 2-му избирательному округу. Результаты голосования 2019 года по этому округу были отменены по решению суда из-за незаконного отказа в регистрации кандидату "Справедливой России" Павлу Чупрунову.

Константин Леньков

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