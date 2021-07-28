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Смольный не разрешил "Другой России" пикетировать за допуск на выборы

фото ЗакС политика Смольный не разрешил "Другой России" пикетировать за допуск на выборы

Незарегистрированную партию "Другая Россия Э.В.Лимонова" вечером 28 июля уведомили из комитетам по вопросам законности о несогласовании их акции "Свободу избраний". Другороссы планировали провести ее 31 июля у Гостиного двора.

- Нам посетовали, что до 16 августа действуют коронавирусные ограничения и даже Курбан-байрам запретили, - сообщил ЗАКС.Ру координатор партии Андрей Дмитриев. - Но Курбан-байрам Курбан-байрамом, а вот Евро, "Алые паруса" и военно-морской парад, на которых собирались тысячи людей, проходили. Очень гнилостно выглядит, когда потом на этих основаниях нельзя пикет провести.

Другороссы подготовили пресс-релиз, в котором заявили, что "пикета не будет, будет не пикет". 

Напомним, акцию 31 июля планировалось посвятить кандидатам от различных политических сил, которые по различным причинам оказались лишены возможности участвовать в парламентских выборах. 

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