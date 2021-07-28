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Новости 19:28

Минюст решил внепланово проверить фонд "Тотальный диктант"

фото ЗакС политика Минюст решил внепланово проверить фонд "Тотальный диктант"

Управление Минюста по Новосибирской области решило провести в августе внеплановую проверку фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант", сообщила директор фонда Ольга Ребковец в Facebook.

Согласно опубликованному ей уведомлению, Минюст намерен провести "внеплановую документарную проверку с целью соблюдения организацией требований законодательства Российской Федерации" фонда с 2 по 12 августа. 

По словам Ребковец, причины интереса ведомства к фонду неясны. В документе есть сведения об обращении "некого М.И. Корзухина". Ребковец рассказала, что обратилась в Минюст с запросом на ознакомление с обращением, также фонд просит Минюст прийти с проверкой на неделю позже, поскольку бухгалтер организации пока не в городе.

Фонд "Тотальный диктант" был организован в 2004 году. С тех пор ежедневно проводится одноименная просветительнская акция, в рамках которого любой гражданин может написать диктант, чтобы проверить знание русского языка. 

В июне "Тотальный диктант" лишился президентского гранта. Это произошло после того, как в 2020 году автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский. В фонде уверены, что решение о лишении их гранта было политическим.

 

фото: pixabay.com

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