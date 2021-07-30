Александра Шестуна этапировали из больницы обратно в СИЗО

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из тюремной больницы Торжка в СИЗО Ногинска, сообщила ЗАКС.Ру его жена Юлия.
По словам Юлии Шестун, к моменту этапирования политик находился на 77-м дне голодовки, и его состояние здоровья остается тяжелым. Она рассказала, что Шестуна этапировали по запросу следователей управления СК по Подмосковью, которое ведет дело об оскорблении судьи Татьяны Юферовой.
Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, призав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей.
9 июля Шестун прекратил сухую голодовку, начав пить воду. Случилось это после того, как Следственный комитет начал проверять сведения о его избиении в тюремной больнице. Шестун утверждал, что его бил начальник больницы Бордачев.