Суд начал реструктуризацию долгов Войтановского

Арбитражный суд Петербурга 28 июля вынес определение об утверждении плана реструктуризации долгов главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского. В исковых требованиях сумма долга определена в размере 8,4 млн рублей, говорится в карточке дела на сайте суда.

Исковое заявление от Дмитрия Прокоповича поступило в Арбитражный суд в декабре 2020 года. Изначально кредитор требовал признать Войтановского банкротом, но суд установил, что наличие постоянного места работы может позволить Войтановскому реструктиризовать долг. Так, Войтановский сможет сохранить свое имущество и избежать статуса банкрота. Правда, некоторые ограничения все же есть. Войтановский не сможет совершать сделки с имуществом дороже 50 тысяч рублей, проводить любые операции с недвижимостью и транспортными средствами без письменного согласия своего финансового управляющего.

Сам Войтановский рассказал ЗАКС.Ру, что планирует закрыть долг перед кредитором в течение месяца.

- Закроем все долги. Все нормально. В течение месяца закроем все. У нас же капитализация 2 млрд. Сейчас просто другие затраты были большие. У меня же есть дивиденды. Много. Я к тому, что я собственник… Имущества на миллиарды. Это [долг в размере 8,4 млн рублей] вообще несущественно, - рассказал Войтановский.

О каком именно имуществе идет речь, глава МО "Лиговка-Ямская" уточнять не стал. В его декларации за 2020 год он указал заработок в размере 1,2 млн рублей и два объекта недвижимости в собственности: квартиру (44 кв.м.) и земельный участок (3000 кв.м.). Никаких сведений о доходе, полученном в виде дивидендов от владения акций, Войтановский не указал.

В октябре 2019 года Невский районный суд частично удовлетворил иск Прокоповича о взыскании денежных средств. Согласно материалам дела, Прокопович одолжил Войтановскому 8,8 млн рублей, из которых должник вернул лишь 1 млн рублей. Кроме самого долга и неустойки, истец потребовал компенсировать ему моральный вред, который якобы причинил ему Войтановский, вовремя не отдав долг. Суд, не обнаружив "наличие нравственных или физических страданий", удовлетворять эту часть требований не стал.

Ранее, 24 июня, Смольнинский районный суд вернул Войтановскому должность главы МО "Лиговка-Ямская". До этого за прекращение его полномочий проголосовало семеро депутатов муниципального совета.

Константин Леньков