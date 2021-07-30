Генпрокуратура заблокировала статью Центра "Досье" о деле Шестуна

Генпрокуратура внесла в реестр запрещенной информации статью о деле экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и его взаимоотношениях с силовиками, следует из данных проекта "Роскомсвобода".

Материал под заголовком "Дело Шестуна" был опубликован на сайте Центра "Досье". Из реестра следует, что Генпрокуратура приняла решение о его блокировке 26 июля, а доступ к странице ограничили спустя три дня.