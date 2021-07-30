Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.net

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Gulagu.net, сообщил в Facebook его основатель Владимир Осечкин.

Он опубликовал скриншот уведомления от РКН. По словам Осечкина, на блокировке сервиса настаивали ФСИН и ФСБ. Первая служба в 2019 году подавала соответствующее требование в Хорошевский суд Москвы. В 2020 году суд отказался удовлетворить иск ФСИН, однако 16 июля 2021 года решение по апелляции было изменено, и Мосгорсуд постановил заблокировать сайт проекта.

Создатели уже открыли копию сайта по другому адресу. Блокировку они считают несправедливой и незаконной и намерены обжаловать ее в ЕСПЧ.

В мае Gulagu.net объявил о прекращении работы на территории России из-за опасений за безопасность сотрудников. При этом проект как таковой продолжал деятельность.