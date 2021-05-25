Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу на территории России из опасений за безопасность сотрудников, сообщается на сайте проекта.

"Мы полностью переносим всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, в удалённые от границ с Россией места более чем на 3 000 км", - сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.

Он подчеркнул, что сайт, горячая линия, интернет-приемная, YouTube-канал продолжат работу. Однако теперь на сайте скроют упоминания имен координаторов и "более ни один человек в России не будет координировать работу по какому-либо направлению" проекта в России.

По словам Осечкина, такое решение было принято после задержания в аэропорту Минска сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Напомним, 23 мая самолет Ryanair был вынужден сесть в Минске из-за ложной угрозы минирования. В отношении сооснователя NEXTA на родине возбуждено несколько уголовных дел.