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9:27

Проект Gulagu.net прекратил работу на территории России

фото ЗакС политика Проект Gulagu.net прекратил работу на территории России

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу на территории России из опасений за безопасность сотрудников, сообщается на сайте проекта.

"Мы полностью переносим всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, в удалённые от границ с Россией места более чем на 3 000 км", - сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.

Он подчеркнул, что сайт, горячая линия, интернет-приемная, YouTube-канал продолжат работу. Однако теперь на сайте скроют упоминания имен координаторов и "более ни один человек в России не будет координировать работу по какому-либо направлению" проекта в России.

По словам Осечкина, такое решение было принято после задержания в аэропорту Минска сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Напомним, 23 мая самолет Ryanair был вынужден сесть в Минске из-за ложной угрозы минирования. В отношении сооснователя NEXTA на родине возбуждено несколько уголовных дел.

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