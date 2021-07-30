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ГИК потратит на видеорекламу выборов в автобусах 1,5 млн рублей

фото ЗакС политика ГИК потратит на видеорекламу выборов в автобусах 1,5 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 30 июля опубликовала на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по размещению видеорекламы о грядущих выборах в Законодательное собрание Петербурга на экранах, размещенных в общественном транспорте. На трансляцию 30-секундных роликов в автобусах и трамваях готовы потратить 1,5 млн рублей

Горизбирком намерен привлечь в рекламных целях не менее тысячи единиц техники. К тендеру допускаются только те маршруты, которые проходят в черте города. Маршруты, которые выходящие за пределы города (Ленинградскую область) не допускаются. Рекламные ролики должны показывать ежедневно не менее четырех раз в час. Они будут транслироваться на 46 маршрутах троллейбуса и 41 трамвайном маршруте. 

Начать показ видеороликов намерены с момента заключения контракта вплоть до последнего дня голосования - 19 сентября. Прием заявок продлится до 9 августа. 

Ранее, кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Антон Грачев подал иск на Леноблизбирком из-за недостаточной рекламы предстоящего голосования в регионе. В частности, он недоволен тем, что на автобусных остановках нет уведомлений о проведении выборов. По его мнению, по этой причине он не может собрать нужное количество подписей для выдвижения. 

Вчера, 29 июля ГИК разместил несколько тендеров на оклейку наземного транспорта, а также на поставку различной печатной продукции: информационных плакатов, брошюр с законодательством о выборах и инструкций по использованию КОИБ. На все готовы потратить 5,8 млн рублей

Константин Леньков

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