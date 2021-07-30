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Новости 18:50

В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

фото ЗакС политика В Карелии отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте" заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за лесных пожаров.

По словам Парфенчикова, ситуация с лесными пожарами в регионе стабилизировалась, и все крупные очаги, в том числе угрожавшие населенным пунктам, локализированы.

"Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды. Отменены действия режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении. Все это позволяет нам снять режим ЧС на всей территории республики", - пояснил Парфенчиков.

Он напомнил, что при этом в Карелии продолжит действовать противопожарный режим. По-прежнему нельзя разводить костры в лесах, пользоваться мангалами. Также с 30 июля по 2 августа в Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском и Муезерском районах вводятся ограничение на посещение лесов и въезд в них на транспорте.

 

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