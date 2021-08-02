           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:26

Фуд-корты и уличные аттракционы в Петербурге возвращаются к работе

фото ЗакС политика Фуд-корты и уличные аттракционы в Петербурге возвращаются к работе

В Петербурге со 2 августа вступают в силу обновленные коронавирусные ограничения. К работе с рядом условий вернулись фуд-корты, фуд-плейсы и уличные аттракционы. 

Решение о смягчении ограничений было принято 30 июля. Фуд-корты, фуд-плейсы, торговля на островках в ТЦ и аттракционы на открытом воздухе могут вернуться к работе, если выполнят поставленные условия.

Для работы им придется обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса, причем к 2 августа абсолютно все они должны быть или привиты хотя бы одним компонентом вакцины, или должны были переболеть COVID-19 за последние полгода. К 1 сентября весь персонал, кроме недавно перенесшего болезнь, должен пройти весь цикл вакцинации.

Тогда же Смольный потребовал, чтобы в обязательном порядке вакцинацию прошли 80% сотрудников предприятий, работа которых связана с людьми. К 1 октября это требование должны выполнить ИП, с 15-го - работники сфер розничной торговли, туризма, экскурсий, гостиничного бизнеса, перевозки общественном транспорте и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости2 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru