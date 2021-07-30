           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:18

В Петербурге разрешили возобновить работу фуд-кортов и аттракционов с рядом условий

фото ЗакС политика В Петербурге разрешили возобновить работу фуд-кортов и аттракционов с рядом условий

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправки в ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса, сняв запрет на работу фуд-кортов и некоторых аттракционов, сообщили в Смольном.

Со 2 августа будет снят запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Однако все они смогут работать лишь при соблюдении ряда мер. Всем им придется обеспечить вакцинацию сотрудников, причем к 2 августа должны быть привиты хотя бы первым компонентом все работники, за исключением тех, кто переболел коронавирусом в последние полгода. С 1 сентября работать должны те, кто прошел полный курс вакцинации, не считая недавно переболевших. 

Также будет необходимо контролировать количество посетителей. В парке аттракционов одновременно могут находиться не более одного человека на 12 кв. м. площади. Для фуд-кортов посещаемость будет определяться из расчета один человек на 4 кв. м. Также требуется установить электронную систему подсчета гостей и закрывать доступ при превышении лимита.

С середины осени вводится требование о хотя бы первичной вакцинации не менее 80% работников организаций. С 1 октября это должны обеспечить индивидуальные предприниматели: тогда они смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг. С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Остальные антиковидные ограничения продлеваются до 29 августа.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru