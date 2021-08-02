Ковры, книги и смартфоны: что закупал Смольный в июле

Администрация губернатора Петербурга в июле разместила 15 извещений о проведении электронных аукционов. Всего на нужды Смольного в этом месяце было выделено 34,2 млн рублей. Дороже всего обойдутся работы по сохранению облика Смольного института и ковровые дорожки. Кроме этого, в июле администрация закупила методички по общению с "монстрами" и пару смартфонов.

Дороже всего правительству Петербурга в июле обошлись работы по усилению несущей способности и устройству гидроизоляции фундаментов Садового корпуса. На это выделят рекордные в этом году для администрации 18,6 млн рублей. Работы продлятся 2,5 месяца. ​​До 7,3 млн рублей выделят на разработку проектной документации по сохранению и благоустройству объектов культурного наследия "Смольный институт" и "Корпуса жилые с угловыми церквями". Работы пройдут в два этапа. За 55 недель экспертам предстоит провести научно-изыскательские работы, разработать проектную документацию, а также согласовать результат работы с заказчиком и КГИОП. Не больше 2,1 млн выделят на ремонт каменной ограды вокруг Смольного, а именно небольшого участка на Смольной набережной. На восстановление входной группы с воротами и самой ограды потратят 5 недель. Исполнителем стало ООО "Союзспецреставрация", предложившее цену на 10 тысяч меньше максимальной.

Поставка стальных листов и древесно-стружечных плит обошлась Смольному в 1,9 млн рублей. За 1,8 млн рублей Смольный закупит у ООО "Альянс" 500 стальных оцинкованных листов, 5 листов нержавейки, 10 листов перфорированной нержавейки и десяток рулонов оцинкованного штрипса (металлической ленты с антикоррозийным покрытием из цинка). Еще на 113 тысяч рублей приобретут 25 древесно-стружечных плит разных печатных рисунков: от белого "Шагрень" до дуба "Сонома". Каждую доску оценили в 4,5 тысяч рублей.

Ковровые дорожки красного цвета могли обойтись Смольному в 1,5 млн рублей. Именно столько готовы выложить за два полотнища шириной 1 и 1,5 метра и общей длинной 125 погонных метров. Ворс ковра на 80% должен состоять из шерсти. Сам ворс должен выдерживать не менее 6500 циклов до истирания. Поставщик Леонти А. согласился обеспечить администрацию коврами почти в два раза дешевле - за 830 тысяч рублей.

Не прекращая думать о собственной безопасности, Смольный снова разместил заявку на поставку видеорегистратора за 1,2 млн рублей. В июне администрация уже размещала подобное извещение, но единственный отозвавшийся поставщик не был допущен до закупки. Напомним, однажды в Смольном вышел из строя видеорегистратор Geutebruck re_porter-16+, к которому также потребуется IP-кодер. Сам регистратор обойдется в 1,1 млн рублей.

Еще за 526 тысяч проведут два мероприятия. За 411 тысяч рублей состоится пятидневная конференция, посвященная Александру Невскому, в которой примут участие около 50 человек. Для каждого участника мероприятия подготовят сувенирную продукцию: ручку, блокнот и папку с символикой города. На последней также должно быть указано, что мероприятие проводится при поддержке отдела по связям с религиозными объединениями. В четыре раза дешевле, за 93 тысяч рублей проведут мероприятие, нацеленное на борьбу с экстремизмом. Для него тоже изготовят ручки и блокноты с символикой города, которые по задумке заказчика обойдутся в 52 тысячи рублей. Из них 30 тысяч пойдет на изготовление 100 брошюр объемом в 40 полос с информацией о том, что мероприятие проходит при поддержке отдела по связям с религиозными отделением. Еще 51 тысячу рублей планировали выделить на кофебрейк для участников. Оставшиеся 10 тысяч - на транспортные услуги. Исполнителем стало ООО "Объединение "Росбизнестур".

На поставку различных инструментов и запчастей выделили 571 тысячу рублей. За 295 тысяч рублей Смольный закупит перфоратор, электрический степлер, два электролобзика и 13 шуруповертов. Еще 143 тысячи выделили на покупку 600 метров шнуров и проводов, а также 100 метров кабеля. За 79 тысяч рублей администрация губернатора приобретет четыре биты для демонтажа резьбовых соединений (не для бейсбола), пять фрез, скелетный пистолет и другие мелочи. Их поставит Смольному Куценко А.А. Желающих поставить дюжину садовых тачек за 53 тысячи рублей найти не удалось.

В июле Смольный решил пополнить свою библиотеку и выделил 160 тысяч рублей на покупку книг. Среди интересов библиофилов из администрации губернатора оказались руководства по борьбе с прокрастинацией, повышению продуктивности. Профессиональная литература тоже есть. Например, "Бюрократия без боли. Новые практики госуправления" Дмитрия Виташова или "Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего" Игоря Рызова. Контрактом займется Прохоренко А.В. ЗАКС.Ру уже писал об этой закупке.

Самым дешевым тендером за прошедший месяц стала покупка двух смартфонов за 28 тысяч рублей. Смольный искал два Android-устройства с двумя сим-картами, 8 ядерным процессором и объемом памяти не менее 64 ГБ. Для обоснования цены в администрации губернатора указали Xiaomi Redmi 9T. Поставщик Пестеров Е.М. обеспечит Смольный смартфонами за 28 373 рубля.

В июне 2021 года администрация губернатора разместила 16 тендеров на общую стоимость в 5,1 млн рублей.

Константин Леньков