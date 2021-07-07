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Администрация Беглова закупит книги "Речевая самооборона", "Бюрократия без боли" и "Хватит мне звонить"

фото ЗакС политика Администрация Беглова закупит книги "Речевая самооборона", "Бюрократия без боли" и "Хватит мне звонить"

Конкурс на приобретение 201 книги объявила администрация губернатора Петербурга Александра Беглова 7 июля. Согласно информации на сайте госзакупок, поставщику готовы заплатить 160,6 тысяч рублей.

Среди приобретаемой продукции много книг о развитии лидерских качеств. Например, "Лидер будущего. Как направлять энергию команды в нужное русло с помощью драйв-совещаний и фасилитации" Виктории и Сергея Бехтеревых, "Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента" Владимира Моженкова и "Бюрократия без боли. Новые практики госуправления" Дмитрия Виташова.

Сразу несколько книг посвящены умению вести переговоры. В том числе "Хватит мне звонить. Правила успешных переговоров в мессенджерах и социальных сетях" Игоря Рызова, "Ясно, понятно: как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов" Максима Ильяхова и "Речевая самооборона" Руслана Хоменко. 

В закупку вошли работа знатока "Что? Где? Когда?" Александра Друзя "Петербург. Пешком по городу" и сборник интервью режиссера Оливера Стоуна с Владимиром Путиным. 

В библиотеке администрации губернатора также появятся "Законы лидерства" Теодора Рузвельта, трехтомник Уинстона Черчилля "Вторая мировая война", книги о блокадном Ленинграде и истории Японии.

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