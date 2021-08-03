Власти Карелии заявили о тушении всех лесных пожаров в республике

Министерство природы Карелии на своей странице во "ВКонтакте" заявило, что в республике больше не осталось горящих сейчас лесных пожаров.

"На текущий момент в регионе действующих лесных пожаров нет. Сегодня [3 августа] ликвидировано три крупных лесных пожара в Пряжинском и Суоярвском районах на площади 9,023 тысяч га", - сообщили представители ведомства.

По данным карельского минприроды, с начала лета в республике вспыхнули 297 лесных пожаров на площади 20,4 тысяч га.

30 июля глава Карелии Артур Парфенчиков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров. Тогда он заявил, что ситуация стабилизировалась, и все крупные очаги, в том числе угрожавшие населенным пунктам, локализированы.