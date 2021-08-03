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Новости 13:54

Более 57 тысяч болеющих: Смольный опубликовал свою статистику по COVID-19 впервые за два месяца

фото ЗакС политика Более 57 тысяч болеющих: Смольный опубликовал свою статистику по COVID-19 впервые за два месяца

Смольный опубликовал собственную статистику по ситуации с эпидемией коронавируса в Петербурге. "Перечень показателей эпидемиологической ситуации" стал первой подобной информационной справкой за последние два месяца.

Из перечня следует, что 6 212 петербуржцев сейчас находятся с COVID-19 и пневмониями на лечение в стационарах, из них 597 — в реанимации. 274 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. 50 840 петербуржцев, по данным Смольного, находятся на амбулаторном лечении. 

С коронавирусными пациентами работает 21 стационар, развернуты 8 366 коек. В перечне указано, что за последние сутки в COVID-19 госпитализировали 186 человек. 

Накануне комздрав в ответ на запрос депутата Бориса Вишневского раскрыл уровень заболеваемости коронавирусом среди привитых горожан. По данным ведомства, из 840 тысяч прошедших полный цикл вакцинации заболели 14,6 тысяч петербуржцев — это 1,7%.

Смольный перестал публиковать информационные бюллетени по ситуации с коронавирусом в Петербурге с начала июня, ограничившись лишь справками о ходе вакцинации. 16 июня журналисты в чате с комздравом спросили о статистике, но вместо ответа им запретили слать сообщения, сменив настройки. Позже комздрав впервые раскрыл данные по госпитализации: согласно им, в середине июня в больницы ежедневно увозили по 800 – 850 человек с диагнозом  COVID-19.

 

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