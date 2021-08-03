Ночной шторм в Петербурге повалил почти сотню деревьев

Шторм в ночь на 3 августа в Петербурге повалил 94 дерева на территориях зеленых зон, сообщили в комитете по благоустройству.

По словам представителей комитета, больше всего деревьев — 13 — пострадало в Красносельском района. Девять деревьев рухнули в Южно-Приморском парке, столько же — в Адмиралтейском районе. В Приморском парке Победы упали десять деревьев.

Несколько деревьев упали на проезжую часть и тротуары. К примеру, у дома 24 по 11-й линии В.О. рухнувший ясень оборвал провода, помял припаркованные автомобили и мешал проезду. По комитете заявили, что по каждой заявке рабочие быстро освобождали проходы для движения пешеходов и автотранспорта.

Трижды петербуржцы позволили дежурным комитета с жалобами на затопление проезжей части. Бригады дорожников выезжали на улицу Маршала Новикова, на площадь Сикорского и на проспект Королева, чтобы проверить исправность водоприемных устройств. Отдельно пришлось им потрудиться на Рейсовой улице: там у дома 29/5 размыло обочину внутренней стороны КАД. Эту часть очистили к шести утра.

МЧС сообщало, что семь автомобилей пострадали при падении деревьев 2 августа.

фото: комитет по благоустройству Петербурга