           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:13

Собянин одобрил проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга

фото ЗакС политика Собянин одобрил проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга

Последние изменения в проект строительства высокоскоростной железной дороги между двумя российскими столицами получил согласование от московского градоначальника Сергея Собянина, о чем сообщается на сайте его мэрии.

Согласно плану, новая транспортная коммуникация позволит добраться из Москвы в Петербург за два с половиной часа, что значительно быстрее, чем если использовать популярный поезд "Сапсан".

Протяженность новой железной дороги составит 680 километров. На территорию Москвы придется 43 километра пути, на которых запланировано четыре остановки.

Отметим, что в Петербурге из-за будущего строительства высокоскоростной железной дороги, в частности, реконструируют старинный Цимбалинский путепровод. Проект вызывает нарекания у градозащитников и некоторых городских политиков.

фото: sobyanin.ru

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru