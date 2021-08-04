Водителя петербургской маршрутки уволилили из-за скандала с пассажиром с ДЦП

В петербургском комитете по транспорту объявили о том, что после проверки инцидента в маршрутке №322, водитель которой нагрубил пассажиру с ДЦП и отказывался его везти, мужчину уволили за некорректное поведение. Глава компании "Питеравто", которая обслуживает маршрут, извинился перед маломобильным программистом Иваном Бакаидовым.

"Нам очень важно, чтобы водители общественного транспорта помнили и понимали, какая ответственная миссия на их плечах. Их задача – быть максимально корректными и тактично указывать на необходимость своевременной оплаты проезда. Грубое поведение к любым пассажирам считается недопустимым", - считает глава комитета Кирилл Поляков.

По его мысли, новейший скандал стал лишним аргументом в пользу перехода города на новый транспортный стандарт обслуживания и отказа от маршрутных такси.

Примечательно, что 21-летний Бакаидов включен журналом Forbes в список самых перспективных россиян до 30 лет из-за его разработок: молодой человек разговаривает при помощи устройства, которое сам же и изобрел.