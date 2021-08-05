Обвиняемого в госизмене 80-летнего ученого выписали из петербургской больницы

80-летний исследователь Арктики Валерий Митько, проходящий в качестве обвиняемого по делу о государственной измене, вышел из больницы в Петербурге и теперь нуждается в обследовании, поскольку, возможно, ему требуется операция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой н на адвоката Антона Голубева.

Пожилой ученый имеет меру пресечения в виде домашнего ареста, ранее его адвокаты смогли настоять на предоставлении ему права на прогулки ввиду неудовлетворительного состояния здоровья. Характерно, что гособвинение оспаривает это послабление.

О возбужденном в отношении Митько деле стало известно в июне прошлого года, когда его защищал Иван Павлов, сам в настоящее время находящийся под следствием. По версии следствия, преподавая в Китае, россиянин мог передавать зарубежной спецслужбе государственную тайну РФ, связанную с подводными лодками.