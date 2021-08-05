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"Возврат к устаревшей советской модели": Ходорковский осудил давление на связанные с ним СМИ

фото ЗакС политика "Возврат к устаревшей советской модели": Ходорковский осудил давление на связанные с ним СМИ

Михаил Ходорковский, основатель изданий "МБХ Медиа" и "Открытых медиа", объявивших 5 августа о своем закрытии под давлением силовиков, прокомментировал прекращение их деятельности. В его трактовке событий, вчерашняя блокировка в России сайтов этих СМИ, официально объясненная "связью с нежелательной организацией", обусловлена связью лично с ним, тогда как он, между прочим, продолжает оставаться гражданином РФ. Из-за рисков уголовного преследования, возникших для журналистов и сочувствующих им, бизнесмен лично санкционировал закрытие интернет-изданий, в корне не соглашаясь с действиями Генпрокуратуры и Роскомнадзора. На его взгляд, происходящее напоминает деградацию и экономики, и политики, и морали.

"Политические репрессии, ликвидация института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам, показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения. При полной неспособности предложить стране мечту. Не говоря уж о ее достижении", - написал он в своем Facebook.

Ходорковский, по его словам, отныне готов к "новому уровню риска" и обещает продолжить борьбу за ту Россию, которую он хочет видеть вместо нынешней.

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