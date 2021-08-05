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Новости 10:55

Издание "МБХ Медиа" объявило о прекращении работы

фото ЗакС политика Издание "МБХ Медиа" объявило о прекращении работы

Вслед за "Открытыми медиа" о прекращении деятельности объявило издание "МБХ Медиа": накануне сайты этих двух проектов по требованию Генпрокуратуры заблокировал Роскомнадзор. О решении сообщила на своей странице в Facebook главный редактор "МБХ Медиа" Вероника Куцылло. По ее оценке, страна стремительно проваливается в "неимоверную феодальную яму".

"Блокировка нашего и еще нескольких проектов, обвинение нас в "связях" с мифическими "нежелательными организациями" — еще один шаг на этом пути, не первый и, к сожалению, не последний. И на этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими. Государство, превратившееся в дракона пострашнее шварцевского, может сжевать любого из них", - объяснила женщина.

Команду своих коллег и Михаила Ходорковского, учредившего ее СМИ, главред называет людьми, по-настоящему любящими Россию, и обещает после паузы "придумать что-то еще".

Ранее 5 августа "Открытые медиа" объявили о закрытии, точно так же не желая никого подставлять, поскольку по новейшему законодательству причастность к деятельности нежелательных организаций наказывается в уголовном порядке.

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