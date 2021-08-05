Издание "Открытые медиа" объявило о прекращении работы из-за давления властей

Руководство проекта "Открытые медиа", чей сайт накануне вечером Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры, решило прекратить деятельность издания. По некоторым данным из СМИ, прокуратура объяснила блокировку тем, что редакция якобы связана с нежелательными в РФ организациями, а это, в свою очередь, в новейшем законодательстве РФ уголовно наказуемо.

"У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики. Мы считаем важным заявить, что никогда не работали с нежелательными структурами", - говорится в заявлении "ОМ", опубликованном в Telegram-канале издания.

Журналисты выражают сожаление в связи с тем, что, по их наблюдениям, российская власть не нуждается в СМИ с критическим взглядом на отечественную действительность.

"Чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались", - гласит их вывод.

В середине июля отдельных журналистов "Открытых медиа", Юлию Ярош, Максима Гликина и Илью Рождественского, Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов.