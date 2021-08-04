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Новости 4 августа, 22:48

Роскомнадзор заблокировал сайты "Открытых медиа" и "МБХ медиа"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайты "Открытых медиа" и "МБХ медиа"

Сайты изданий "Открытые медиа" и "МБХ медиа" оказались недоступны вечером 4 августа. Как сообщили в соцсетях редакции этих СМИ, Роскомнадзор заблокировал их по решению Генпрокуратуры.

В заявлении "Открытых медиа" сообщается, что 4 августа редакция получила четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но о какой информации шла речь - в сообщении надзорного ведомства не сообщалось. Сотрудники "МБХ медиа" пишут, что вообще не получали никаких уведомлений о грозящей блокировке ни от Роскомнадзора, ни от Генпрокуратуры.

На сайте универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам сообщается, что решение об ограничении доступа к обоим сайтам изданий было вынесено 3 августа 2021 года.

Напомним, ранее Минюст внес главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош, а также журналистов Максима Гликина и Илью Рождественского в реестр СМИ-иностранных агентов. 

 

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