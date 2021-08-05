Суд не принял иск яблочницы Михайловой к ТИК №18

Петроградский районный суд 4 августа вернул иск кандидатки от "Яблока" в Законодательное собрание Ксении Михайловой. Она собиралась обжаловать решение территориальной избирательной комиссии № 18 об отказе повторно принять документы для выдвижения. В карточке дела стоит отметка о том, что "дело неподсудно данному суду".

Михайлова сообщила ЗАКС.Ру, что иск вернули из-за незначительной технической ошибки, которую она исправит в ближайшее время. Уточнять, какая именно ошибка была допущена, адвокат не стала.

Отметим, что Петроградский районный суд зарегистрировал иск Михайловой в категории об оспаривании решений местной администрации, а не о защите избирательных прав граждан, как это обычно бывает в подобных ситуациях.

Напомним, 3 августа ТИК № 18 сперва принял и тут же вернул документы правозащитнице Ксении Михайловой из-за отсутствия документа о "повторном выдвижении". Перед этим, 31 июля, комиссия отказалась регистрировать Михайлову из-за того, что она якобы не предоставила сведения о доходах и имуществе своего несовершеннолетнего ребенка.

Константин Леньков