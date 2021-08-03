ТИК №18 не дал кандидатке от "Яблока" повторно заявиться на выборы в ЗакС

Кандидатке от партии "Яблоко" в Законодательное собрание по 3-му избирательному округу Ксении Михайловой вернули документы при попытке выдвинуться во второй раз. Члены ТИК №18 отказали ей, сославшись на отсутствие некого документа о "повторном выдвижении" от партии, сообщила Михайлова.

В этот раз путь от подачи документов до их возврата уместился в считанные минуты. Заново собрав документы, 2 августа Михайлова снова подалась на выборы в ЗакС. Ей даже выдали подтверждение о приеме документов и направление на открытие нового избирательного счета. Правда, в последнем был указан не тот округ. Заметив ошибку, "яблочница" через несколько минут вернулась в ТИК, но настроение комиссии внезапно изменилось.

- Я предложила оформить это надлежащим образом. Вместо этого, был оформлен акт рабочей группы о возврате мне документов, поскольку не представлен документ о повторном выдвижении меня от политического объединения, - рассказала Михайлова.

Михайлова уверена, что она по-прежнему считается выдвинутой кандидаткой "Яблока", так как документ об этом не был отозван и срок его действия не истек. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа рассказал ЗАКС.Ру, что требование документа о "повторном выдвижении" уместно в некоторых случаях. Например, если партийная конференция была проведена с нарушениями.

- Если кандидат выдвинут, но, допустим, не представил какие-нибудь документы, и у него есть время повторно выдвинуться - это одна история. Если процедура выдвижения имела какие-нибудь юридические пороки, то иначе, как повторным выдвижением, его не устранить. Например, не было кворума на конференции или решение в отношении кандидата не принималось или принималось, но его персональные данные были иными, - рассказал Зацепа.

Михайлова отметила, что ее пакет документов не был передан на рассмотрение избирательной комиссии, а решение о возврате документов было принято рабочей группой.

Оспаривать решение рабочей группы кандидатка намерена в Петроградском районном суде. Правда, в суде не стали относить ее заявление к отдельной категории о защите избирательных прав граждан, которая предусматривает ускоренный срок рассмотрения. Суд зарегистрировал заявление как оспаривание решений органов местного самоуправления.

Напомним, отказ в регистрации Михайлова получила 31 июля. Тогда ТИК №18 решил, что она не передала сведения о имуществе и доходах своего несовершеннолетнего ребенка. Сама правозащитница уверена, что подавала все необходимые документы при первой сдаче. Ранее ТИК №18 аннулировал выдвижение Ирины Фатьяновой после обращения Минюста и прокуратуры о том, что она якобы связана с работой экстремистской организации. Горизбирком 3 августа не стал отменять решение ТИК.

Константин Леньков