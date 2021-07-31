ТИК №18 отказал в участии в выборах правозащитнице Михайловой

Территориальная избирательная комиссия №18 на заседании 31 июля отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания правозащитнице Ксении Михайловой. Ее по округу №3 Петроградского района выдвинула партия "Яблоко".
Заместитель председателя комиссии Виталий Дятлов сообщил, что причина отказа - отсутствие сведений о расходах и имуществе несовершеннолетнего ребенка. По просьбе члена ТИК №18 Динара Идрисова Дятлов рассказал, что в описи документов указано наличие "сведений о расходах кандидата" на шести листах. Это оригинал документа о данных по самой Михайловой и его копия, уточнил зампред комиссии.
Правозащитница заявила, что справку о расходах ребенка предоставляла при сдаче остальных документов. Она отметила, что в самом начале бумагу по несовершеннолетнему ребенку не хотели включать в опись.
- Первоначальная версия подтверждения, которая была распечатана и мне предложена, включала в себя только справку о моем имуществе и расходах на трех листах. После того, как я обратила внимание рабочей группы на данное несоответствие были внесены изменения в части количества листов. На тот момент все документы были представлены в оригинале, - рассказала Михайлова.
По ее словам, так как сведения о доходах кандидата и членов его семьи в законах указаны как один документ - у нее не возникло претензий, что обе справки записаны под одним пунктом. Количество оригинальных бумаг было записано верно - 6 листов, отметила правозащитница. Потом "каким-то чудесным образом" справка о расходах ребенка превратилась в копию ее справки, заявила Михайлова.
Она пыталась повторно предоставить бумагу после того, как в ТИК №18 ей заявили о ее отсутствии, рассказал член комиссии Идрисов. Но документ не приняли, хотя это не запрещено законом, уверен член ТИК. Зампред избиркома с ним не согласился и заявил, что эту справку можно предоставить только при сдаче остальных документов.
Против отказа Михайловой в регистрации проголосовал только Идрисов. Остальные члены комиссии высказались за.
Михайлова в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что намерена обжаловать решение ТИК №18 в суде. Это будет "наиболее быстро и эффективно", считает правозащитница.
Ранее территориальный избирком №18 аннулировал выдвижение Ирины Фатьяновой - экс-главы штаба Навального*. Это произошло после заявления Минюста о том, что она якобы до сих пор причастна к организации, которую суд признал экстремистской.
Округ №3, где в выборах отказали Фатьяновой и Михайловой, в Законодательном собрании Петербурга сейчас представляет лидер "Единой России" в Петербурге и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. В 2021 году он баллотируется в Государственную Думу, а по округу №3 как самовыдвиженка идет его дочь - Марина Лыбанева. Она уже сдала подписи избирателей в свою поддержку в территориальную комиссию. На выборах 2016 года правозащитница Михайлова также участвовала в выборах в ЗакС по округу №3 и заняла второе место после Макарова.
Напомним, на муниципальных выборах 2019 года избиркомы Петроградского района отказывали оппозиционерам в регистрации из-за якобы отсутствия у них некоторых документов. Кандидаты утверждали, что все бумаги сдавали.
* Штаб Навального признан судом экстремистской организацией
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.