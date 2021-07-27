ТакТИКа против Фатьяновой

Ирина Фатьянова (фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру)

Проверка Минюста и прокуратуры заставили пересмотреть статус бывшего координатора петербургского штаба Навального* Ирины Фатьяновой на выборах в Заксобрание. На заседании 27 июля большинство членов ТИК №18 проголосовало за снятие оппозиционерки с выборов в городской парламент из-за работы на "экстремистов". Как проходила кампания Фатьяновой и есть ли шанс на ее продолжение - в материале ЗАКС.Ру.

Фатьянова узнала о планируемом заседании ТИК №18 за час до его начала. Сама она приехать вовремя не успела. Первым в ТИКе появился начальник ее предвыборного штаба Илья Любимов. Несмотря на нотариальные доверенности, его не хотели допускать до заседания. Впрочем, он все равно прошел в кабинет. Из членов комиссии лично присутствовали семеро, еще двое человек присоединилось к заседанию по видеосвязи. Изначально в повестке дня был лишь один вопрос о рассмотрении сведений, предоставленных Фатьяновой. Член ТИК Динар Идрисов предложил направить ответное обращение в Минюст, чтобы те предоставили разъяснения по их обращению, но другие члены комиссии не посчитали это нужным.

- На основании ответа Министерства юстиции было установлено, что у вас имеется ограничение, которое не позволяет вам иметь статус выдвинутого кандидата, - обратился к Фатьяновой зампредседателя комиссии Виталий Дятлов.

В ответе ведомств было указано, что Фатьянова в момент подачи документов для участия в выборах якобы занимала должность руководителя петербургского штаба Навального, который в настоящий момент признан экстремистской организацией наравне с ФБК** и ФЗПГ***.

- Я бы хотела обратить внимание на две вещи. Сведения, которые указаны в этом ответе - недостоверны. В них говорится о том, что на момент подачи документов я работала в штабе. Это не так. Также, решения суда на которое ссылаются, не вступило в силу, по нему подана апелляция, и второй инстанции еще не было. Никаких оснований для снятия меня быть не может, - заявила Фатьянова на заседании ТИК.

Леонид Волков объявил о закрытии всей сети штабов Алексея Навального еще 29 апреля. В июне Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией, сеть штабов Навального и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями по требованию столичной прокуратуры. В это же время, 4 июня президентом был подписан закон, запрещающий участвовать в выборах гражданам, задействованным в работе экстремистских организациях.

За аннулирование выдвижения проголосовало шесть членов комиссии. Против проголосовал правозащитник Идрисов. После заседания избирательной комиссии он объяснил свою позицию:

- Очевидно, на председателя ТИК оказывается давление со стороны Смольного, который у нас проводит линию администрации президента. Смольному, видимо, очень не нравилось, что Фатьянова ведет активную избирательную кампанию, что ей зарегистрировали избирательный счет, в отличии от кандидатов в других субъектах. Там даже не дали открыть избирательные счета. Формальных причин для отказа, на мой взгляд, не имелось. Запрет участвовать в выборах Фатьяновой - это запрет избирателя 3-го округа голосовать за Фатьянову. Здесь поражается в правах не только кандидат, но и избиратели, - считает Идрисов.

В других регионах действительно с бывшими "навальнистами" поступали немного иначе. Экс-координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова, планировавшего выдвинуться в Госдуму, избирком развернул еще на этапе открытия избирательного счета. Бывший начальник пермского штаба оппозиционера Сергей Ухов был снят с местных выборов в городскую думу через неделю после регистрации. Их коллегу из Мурманска Виолетту Грудину по решению суда против воли госпитализировали из-за подозрения на коронавирус. До избиркома она пока не добралась.

"Они всего лишь констатировали решения суда"

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии не видят нарушений в действиях ТИК.

- В разных регионах это случалось в разные моменты кампании. Где-то действительно кандидатам просто не выдавали разрешения на открытие избирательных счетов, но где-то их статус прекращался после начала избирательной кампании. С правовой точки зрения, это возможно. Что касается ответов прокуратуры и Минюста, то они всего лишь констатировали решения суда, согласно которому установлена принадлежность Ирины Фатьяновой к Штабу Навального, а это именно тот юридический факт, который необходим ТИК для решения. Насколько мне известно, решение может быть обжаловано, но оно обращено к немедленному исполнению, то есть в решении суда содержиться оговорка, что параллельно с обжалованием должно исполняться, - рассказал ЗАКС.Ру член ГИК Олег Зацепа.

Член ГИК Ольга Покровская считает решение об аннулировании статуса Фатьяновой очевидным, хотя и не одобряет нововведения в законодательство, ограничивающие в избирательных правах сотрудников якобы экстремистских организаций.

- К сожалению, это правомерно. Почему в цивилизованных странах стремятся иметь настоящий парламент? Потому что это такой орган представительной власти, который отражал бы интересы всех групп населения и, согласовывая их, принимал законы. Наш парламент отражает интересы узкой группы лиц, которые хотят продлить свое правление. Они решили, что нельзя позволять людям, которые там [в структурах Навального] работали, каким-то образом участвовать в общественной и государственной жизни. Ирина Фатьянова руководила штабом Навального в Петербурге. Ее имя прямо прописано в решении суда. Мне было понятно, что ей не дадут участвовать в выборах. Очень жаль, она абсолютно замечательная. Я очень шапочно с ней знакома, но мне она очень нравится. Что поделать, когда в стране закон и право - разные вещи, к сожалению, случаются такие истории, — заявила Покровская в беседе с ЗАКС.Ру.

Кампания с препятствиями

Фатьянова заявила о намерении участвовать в выборах в Заксобрание в марте 2021 года. Она решила выдвигаться по 3-му избирательному округу, который до этого представлял главный единоросс Петербурга, председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Впрочем, в июне на выборы заявилась дочь Макарова, заместитель главы администрации Петроградского района Марина Лыбанева, которая также пошла на выборы самовыдвиженкой. Сам председатель ЗакСа отравится на выборы в Государственную думу. Кандидатом от "Единой России" по этому округу стала начальник управления материально-технического обеспечения Заксобрания Алёна Кукушкина.

Чтобы избежать сбора подписей, Фатьянова искала поддержку среди парламентских партий и даже смогла достичь некоторых договоренностей с петербургским "Яблоком", однако, на федеральном съезде партии в Москве ее фамилия так и не прозвучала. Вместо нее "Яблоко" в 3-м округе будет представлять адвокат Ксения Михайлова.

Из-за невыдвижения по яблочным спискам, Фатьянова начала в экстренном режиме набирать команду волонтеров для сбора необходимых 4,4 тысяч подписей за выдвижение. По состоянию на 27 июля, за неделю до сдачи, у нее было чуть больше половины необходимого числа подписей. В последние дни в Петроградском районе одновременно выходило до 60 волонтеров, которые в рекордные дни собирали до 310 автографов в день.

Сборщики подписей за выдвижение Фатьяновой сталкивались с различными трудностями. Чаще всего им мешали сотрудники полиции, которые находили в действиях агитаторов различные правонарушения. Например, самовольное занятие земельного участка столом, нарушение правил проведения публичных мероприятий, а одна из сборщиц и вовсе получила протокол за неповиновение полиции. Кроме правоохранительных органов, на волонтеров в футболках "Я не боюсь, и вы не бойтесь" нападали и простые граждане. Досталось даже ролл-апу, который неизвестный изрезал ножом.

В своем статусе

Несмотря на решение ТИК, Фатьянова планирует продолжить сбор подписей. Пока она не получила на руки решение об отказе в регистрации, сбор подписей останавливать не собираются.

- Мне пока никакое решение на руки не выдали. Я пока в своем статусе нахожусь. Потом получаем решение и обжалуем через Горизбирком. Нельзя будет использовать агитационные материалы с выходными данными, кубы, ролл-апы… Мы надеемся, что избирательный счет будет разблокирован. Если его не разморозят для этих целей, то мы будем находить законные способы оплатить работу сборщиков, - рассказала кандидатка.

ЗАКС.Ру спросил мнение о законности таких подписей у членов городской избирательной комиссии. Мнения разделились. Например, Зацепа не видит перспектив в таких подписных листах.

— Формально, на данный момент она лишена статуса выдвинутого кандидата и собирать подписи не сможет. Скажем так, в случае, если она продолжит сбор подписей и предоставит в избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации, включая подписные листы, то эти документы по существу рассматриваться не будут, — считает Зацепа.

Хотя позиция другого члена ГИК Дмитрия Краснянского отличается от мнения Зацепы. Краснянский сообщил ЗАКС.Ру, что в случае, если Фатьяновой удастся обжаловать решение ТИК, то собранные подписи за время спора могут быть учтены комиссией.

- Теоретически скажу, что да, будут приняты. Если это решение будет отменено по разным причинам, то да. Кандидат восстанавливается в своих правах, — рассказал Краснянский.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

** ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Константин Леньков