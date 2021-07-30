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Новости 20:29

Дочь Макарова Марина Лыбанева сдала подписи избирателей

фото ЗакС политика Дочь Макарова Марина Лыбанева сдала подписи избирателей

Самовыдвиженка по округу №3 Петроградского района Марина Лыбанева сдала в территориальную избирательную комиссию №18 подписи избирателей в поддержку своего выдвижения в депутаты Законодательного собрания, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК Динар Идрисов. По его словам, автографы самовыдвиженка принесла 29 июля. Первый этап проверки подписей в ГАС "Выборы" уже завершился, рассказал Идрисов.

Лыбанева - дочь спикера ЗакСа и лидера "Единой России" в Петербурге Вячеслава Макарова. На прошлых выборах он прошел в парламент по округу №3, в 2021 году спикер выдвинулся в Государственную Думу. 

Макаров сообщил журналистам, как Лыбанева собирала подписи избирателей. По его словам, самовыдвиженке никто не отказал

Ранее ТИК №18 аннулировал выдвижение по округу №3 самовыдвиженке Ирине Фатьяновой после проверки Минюста и прокуратуры, которые заявили о ее связи с признанной судом экстремистской организацией Штабом Навального*. Теперь территориальный избирком планирует отказать в регистрации в качестве кандидата "яблочницу" и правозащитницу Ксению Михайлову. 

текст: София Саттарова / фото: Группа "Вконтакте" администрации Петроградского района

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