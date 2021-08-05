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СЖ Петербурга призвал власти остановить репрессивную политику в отношении журналистов

фото ЗакС политика СЖ Петербурга призвал власти остановить репрессивную политику в отношении журналистов

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти, комментируя обыски у главного редактора The Insider* Романа Доброхотова, призвал остановить репрессивную политику в отношении журналистов и медиа. 

Секретариат союза заявил, что считает такой подход к следствию, как обыски с изъятием электронных устройств и загранпаспорта избыточным и опасным. Доброхотов заявлял, что считает целью изъятия у него техники получение сведений об источниках его расследований. Союз подчеркнул, что в результате следственных действий журналист не может исполнить требования закона "О СМИ", которые гарантируют конфиденциальность информации, а будучи ограниченным в передвижении из-за изъятия загранпаспорта, не может в полном объеме заниматься профессиональной деятельностью.

В союзе напомнили, что это не единичный случай давления на журналиста, и что в последнее время обыски у сотрудников СМИ проходят еженедельно, медиа признают иностранными агентами и нежелательными организациями, что ставит препятствия для их работы. 

"Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области призывает остановить репрессивную политику в отношении журналистов и медиа", - заявили в СЖ Петербурга.

С обысками к Доброхотову пришли утром 28 июля. Пока он проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов упоминал его в публикации, где утверждалось, что ван дер Верфф якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать деньги за распространение сведений о сбитом над Донбассом малазийском Boeing. Дело возбуждено по заявлению нидерландца из-за поста в Twitter-аккаунта Доброхотова. При этом журналист остался свидетелем.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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