Крупнейший пункт вакцинации в "Галерее" начал работать в тестовом режиме

Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Галерея" начал работать в тестовом режиме, сообщили в Смольном. Ожидается, что полноценно он начнет работать с 9 августа.

Этот пункт станет крупнейшим в Петербурге. Врач Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной сообщал, что пункт рассчитан на прием тысячи человек в день, при том, что в поликлиниках ежедневно вакцинируют по 200 человек, а в торговых центрах - до 150.

В "Галерее" на 600 квадратных метров разместят 11 прививочных кабинетов, где будут работать по одному врачу и одной медсестре, а также шесть администраторов. Привиться там можно с 10:00 до 22:00 ежедневно.

По данным Смольного, на 6 августа в Петербурге хотя бы первично привиты 1 353 769 человек. Из них полный цикл вакцинации прошли 1 080 752 человека.