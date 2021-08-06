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Новости 17:12

Минюст официально включил структуры Навального в реестр запрещенных организаций

фото ЗакС политика Минюст официально включил структуры Навального в реестр запрещенных организаций

Процесс признания структур, созданных оппозиционером Алексеем Навальным, экстремистскими и запрещенными в России, завершился: Министерство юстиции включило 6 августа их в соответствующий список на своем сайте.

Речь идет о таких организациях, как "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"*.

На минувшей неделе апелляционный суд в Москве отклонил жалобу на июньское решение Мосгорсуда о признании перечисленных организаций экстремистскими. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что структуры были оперативно распущены соратниками Алексея Навального. Дополнительную сложность для людей, имевших к ним отношение, представляет собой принятый весной закон, запрещающий избираться в любые органы власти людям, уличенным в причастности к деятельности экстремистских организаций. В СМИ этот документ получил название "закон против ФБК*".

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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