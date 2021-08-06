Милонов усомнился в честности побед ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, известный своими гомофобскими взглядами и инициативами, в привычной для себя манере оценил происходящее на Олимпиаде в Токио. Победы спорстменов, обозначающих свою симпатию или причастность в ЛГБТ-сообществу, он ставит под сомнение. По его данным, спортсменов нетрадиционной ориентации на состязании насчитывается 180, при этом шестеро из них уже удостоены золотых медалей, семеро - серебряных и девять человек - бронзовых.

"В других странах, где ЛГБТ не пользуется такой поддержкой, там как раз результаты совершенно другие. Так что для западного мира победа людей, которые говорят, что у них в трусах не так, как у других — это победа их ценностей, она больше политическая. Поэтому и делается всё для того, чтобы они побеждали. Возможно, и допинг используется. Ведь их нельзя обвинить в допинге — это будет харассмент. Это же недопустимо", - приводит комментарий Милонова портал News.ru.

Отметим, что российская сборная из-за антидопинговых санкций выступает под нейтральным флагом. При этом сам факт проведения международных соревнований в разгар пандемии вызывает в Японии массовые протесты. Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году, но были перенесены из-за первой волны пандемии коронавируса.